15.01.2017 | 09:54

Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» продолжил победную серию, на своем льду обыграв «Северских волков» из Краснодарского края.

В матче, состоявшемся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в субботу, 14 января, хозяева отличились дважды: шайбы забили Виталий Люлько и Антон Шкураев.

«Подопечные Алексея Ваулина сыграли так, как подобает лидерам чемпионата. Итоговый результат пензенцы сделали в стартовой двадцатиминутке. «Дизелисты» дважды реализовали численное большинство и хладнокровно довели матч до победы в основное время», - уточнили в пресс-службе пензенского клуба.

Гости проиграли всухую.

Повторный матч между «Дизелистом» и «Северскими волками» состоится в воскресенье, 15 января. Начало в 17:00.