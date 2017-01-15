Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|15 янв 2017|10:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  63.12  |  $  59.37
 

Спорт | «Дизелист» всухую обыграл «Северских волков»

15.01.2017|09:54
Печать

Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» продолжил победную серию, на своем льду обыграв «Северских волков» из Краснодарского края.

В матче, состоявшемся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в субботу, 14 января, хозяева отличились дважды: шайбы забили Виталий Люлько и Антон Шкураев.

«Подопечные Алексея Ваулина сыграли так, как подобает лидерам чемпионата. Итоговый результат пензенцы сделали в стартовой двадцатиминутке. «Дизелисты» дважды реализовали численное большинство и хладнокровно довели матч до победы в основное время», - уточнили в пресс-службе пензенского клуба.

Гости проиграли всухую.

Повторный матч между «Дизелистом» и «Северскими волками» состоится в воскресенье, 15 января. Начало в 17:00.

Источник — Фото пресс-службы ХК «Дизель»
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!