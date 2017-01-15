15.01.2017 | 11:56

Повторную встречу против пермской «Академии» баскетболистки «Юности» провели по-гроссмейстерски.

Пензенская команда извлекла уроки из первого матча, в котором гостьи оказали упорное сопротивление, и уже в стартовой четверти расставила все точки над «и». Период принес красно-белым 14 очков преимущества - 22:8.

В дальнейшем от наших девушек требовалось играть сосредоточено и не допускать провалов в обороне. С задачами команда справилась блестяще - по итогам третьей 10-минутки «Юность» выигрывала уже 16 очков - 56:40.

Заключительная четверть превратилась в формальность, соперницы пришли к финишу с тем же отрывом - 70:54.

«Они усилились спортсменками, которые играли дивизионом выше. Мы лидеры в турнирной таблице, максимально настраиваемся на встречи со всеми соперниками», - отметила главный тренер БК «Юность» Татьяна Пашкова.

«Юность» по-прежнему занимает лидирующие позиции во Втором дивизионе российской Суперлиги. Следующим противником для сурской дружины станет «Казаночка-Академия», идущая на последнем месте в дивизионе.