14.01.2017 | 15:56

В Каменке прошло первенство города по дзюдо. В нем приняли участие более 30 бойцов 2006-2007 года рождения. Главная задача этих соревнований - выявить наиболее одаренных спортсменов.

«Мероприятие проводится для того, чтобы подготовить ребят к турнирам более высокого уровня», - пояснил тренер ДЮСШ № 1 г. Каменки Фарид Исякаев.

Каменское дзюдо в настоящее время переживает новый этап развития. Интерес к этому виду спорта повысился.

«Очень многим детям интересно. Мальчишки и девчонки записываются активно, ведь они приходят сюда не только заниматься спортом, но и общаться», - подчеркнул Фарид Исякаев.

На этих состязаниях судьи смотрели на технику спортсменов, а также оценивали их морально-волевые качества.