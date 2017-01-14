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Спорт | В Каменке прошло первенство города по дзюдо

14.01.2017|15:56
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В Каменке прошло первенство города по дзюдо. В нем приняли участие более 30 бойцов 2006-2007 года рождения. Главная задача этих соревнований - выявить наиболее одаренных спортсменов.

«Мероприятие проводится для того, чтобы подготовить ребят к турнирам более высокого уровня», - пояснил тренер ДЮСШ № 1 г. Каменки Фарид Исякаев.

Каменское дзюдо в настоящее время переживает новый этап развития. Интерес к этому виду спорта повысился.

«Очень многим детям интересно. Мальчишки и девчонки записываются активно, ведь они приходят сюда не только заниматься спортом, но и общаться», - подчеркнул Фарид Исякаев.

На этих состязаниях судьи смотрели на технику спортсменов, а также оценивали их морально-волевые качества.

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