12.01.2017 | 13:53

В Пензе стартовало первенство России по водному поло. Это третий тур престижных соревнований. Первый прошел в Дзержинске, потом борьба за очки велась в Ленинградской области.

Предпоследний этап состязаний принимает столица Сурского края. В течение нескольких дней спортсменки в возрасте до 17 лет будут сражаться в пензенском бассейне.

Участвуют пять команд: две из Нижегородской области, «Динамо-Уралочка» из Златоуста, сборная Ростовской области и представительницы нашей детско-юношеской школы олимпийского резерва.

За время турнира все команды проведут по одной встрече со своими соперницами. Таким образом будут определены промежуточные лидеры состязаний.

Затем ватерполисток ждет финальный этап соревнований, на котором и станет известно имя победителя первенства России.

Однако уже понятно, что дружина под руководством Никиты Брыкина, к сожалению, не сможет претендовать на призовые позиции. Прошедшие туры соревнований для пензенских спортсменок оказались крайне неудачными.