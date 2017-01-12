12.01.2017 | 09:11

«Дизель» продолжил первую в 2017 году выездную серию в рамках чемпионата ВХЛ победой. В среду, 11 января, пензенские хоккеисты обыграли волжскую «Ариаду-НХ».

В первом периоде гости забили в ворота хозяев три безответных шайбы. Отличились Николай Владимиров, Игорь Зотов и Давид Думбадзе. В начале второй двадцатиминутки Кирилл Никоноров довел счет до 4:0.

«Ариада-НХ» ответила на это двумя шайбами. Итог встречи - 4:2.

«Площадка поменьше стандартных, лед быстрый, жесткий, пришлось перестроиться. Повезло нам, что забили быстрые голы, ну потом уже сыграли на результат», - отметил после матча главный тренер «Дизеля» Сергей Лопушанский.

В пятницу, 13 января, пензенцы сыграют с альметьевским «Нефтяником».