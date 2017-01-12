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Спорт | «Дизель» обыграл на выезде волжскую «Ариаду-НХ»

12.01.2017|09:11
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«Дизель» продолжил первую в 2017 году выездную серию в рамках чемпионата ВХЛ победой. В среду, 11 января, пензенские хоккеисты обыграли волжскую «Ариаду-НХ».

В первом периоде гости забили в ворота хозяев три безответных шайбы. Отличились Николай Владимиров, Игорь Зотов и Давид Думбадзе. В начале второй двадцатиминутки Кирилл Никоноров довел счет до 4:0.

«Ариада-НХ» ответила на это двумя шайбами. Итог встречи - 4:2.

«Площадка поменьше стандартных, лед быстрый, жесткий, пришлось перестроиться. Повезло нам, что забили быстрые голы, ну потом уже сыграли на результат», - отметил после матча главный тренер «Дизеля» Сергей Лопушанский.

В пятницу, 13 января, пензенцы сыграют с альметьевским «Нефтяником».

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Гость|12.01.2017 09:54|

Во удача,Ариада на 24 месте из 26 Желто Синий самый сильный, наверно это последнии выездные игры для этой секции хоккеистов

Гость|12.01.2017 09:56|

Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav

Имя: Гость
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