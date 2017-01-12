12.01.2017 | 11:57

Четыре игрока пензенского МХК «Дизелист» поборются на Кубке Поколения - традиционном матче между сборными Западной и Восточной конференций первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.

В состав сборной Запада вошли вратарь Максим Борисов, нападающий Владислав Волков, а также защитники Максим Чигирев и Дмитрий Киселев.

При этом главным тренером команды назначен наставник пензенского «Дизелиста» Алексей Ваулин.

Игра за Кубок Поколения пройдет 21 января в ледовом дворце спорта «Глазов Арена» в Удмуртской Республике.

Напомним: в 2012 году матч за Кубок Поколения состоялся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе. Сборная Запада, за которую играли представителя «Дизелиста», одержали победу со счетом 3:2.