Четыре игрока пензенского МХК «Дизелист» поборются на Кубке Поколения - традиционном матче между сборными Западной и Восточной конференций первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.
В состав сборной Запада вошли вратарь Максим Борисов, нападающий Владислав Волков, а также защитники Максим Чигирев и Дмитрий Киселев.
При этом главным тренером команды назначен наставник пензенского «Дизелиста» Алексей Ваулин.
Игра за Кубок Поколения пройдет 21 января в ледовом дворце спорта «Глазов Арена» в Удмуртской Республике.
Напомним: в 2012 году матч за Кубок Поколения состоялся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе. Сборная Запада, за которую играли представителя «Дизелиста», одержали победу со счетом 3:2.
penzainform.ru писал(a):вы бы еще про игры дизелиста с чехами на Темпе в советские годы напомнили)