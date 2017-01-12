Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 янв 2017|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  63.28  |  $  59.50
 

Спорт | Четверо игроков «Дизелиста» примут участие в матче за Кубок Поколения

12.01.2017|11:57
Печать

Четыре игрока пензенского МХК «Дизелист» поборются на Кубке Поколения - традиционном матче между сборными Западной и Восточной конференций первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.

В состав сборной Запада вошли вратарь Максим Борисов, нападающий Владислав Волков, а также защитники Максим Чигирев и Дмитрий Киселев.

При этом главным тренером команды назначен наставник пензенского «Дизелиста» Алексей Ваулин.

Игра за Кубок Поколения пройдет 21 января в ледовом дворце спорта «Глазов Арена» в Удмуртской Республике.

Напомним: в 2012 году матч за Кубок Поколения состоялся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе. Сборная Запада, за которую играли представителя «Дизелиста», одержали победу со счетом 3:2.

0
0
0
0
Гость|12.01.2017 12:25|

penzainform.ru писал(a):

Напомним: в 2012 году матч за Кубок Поколения состоялся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе.
вы бы еще про игры дизелиста с чехами на Темпе в советские годы напомнили)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!