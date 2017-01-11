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Спорт | Пензенские дзюдоисты готовятся к окружному первенству

11.01.2017|15:46
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Сборная области по дзюдо вновь готовится к крупным российским стартам. В специализированном зале дворца спорта «Воейков» представители различных возрастных групп проводят тренировки под руководством опытных наставников. Все расписано по минутам.

«Сначала мы разминаемся, потом выполняем беговые упражнения, а затем тренер раздает задания», - рассказал член юношеской сборной Пензенской области Денис Кулагин.

Денис и его партнеры по сборной Сурского края понимают дополнительную ответственность, ведь и первенство ПФО в середине февраля, и отбор на всероссийскую спартакиаду школьников в конце мая будут проходить в Пензе. К тому же ребятам придется приспосабливаться к изменениям в правилах.

«Они существенно меняют ход поединка и систему оценок. Весь мир в таких условиях, приходится перестраиваться», - уточнил президент областной федерации дзюдо Эдуард Копылов.

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