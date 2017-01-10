В бассейне «Звездный» рабочего поселка Мокшан ни дня не проходит без тренировок. Там занимаются больше 250 детей.
«Мой сын учится в первом классе. Он занимается буквально два месяца и уже научился плавать», - рассказала мама пловца Наталья Быкова.
Некоторые ребята совсем недавно начали рассекать водную гладь бассейна. Однако за то короткое время, что они занимаются с профессиональными тренерами, каждый успел достичь определенных успехов.
«Раньше я не умел плавать, а сейчас учусь с тренером. Летом буду ходить на речку», - признался Никита Волков.
Пока начинающие пловцы делают первые шаги в спорте, профессиональные атлеты из Мокшана завоевывают награды на региональных и всероссийских состязаниях.