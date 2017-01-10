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Спорт | В мокшанском бассейне тренируются 250 детей

10.01.2017|15:48
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В бассейне «Звездный» рабочего поселка Мокшан ни дня не проходит без тренировок. Там занимаются больше 250 детей.

«Мой сын учится в первом классе. Он занимается буквально два месяца и уже научился плавать», - рассказала мама пловца Наталья Быкова.

Некоторые ребята совсем недавно начали рассекать водную гладь бассейна. Однако за то короткое время, что они занимаются с профессиональными тренерами, каждый успел достичь определенных успехов.

«Раньше я не умел плавать, а сейчас учусь с тренером. Летом буду ходить на речку», - признался Никита Волков.

Пока начинающие пловцы делают первые шаги в спорте, профессиональные атлеты из Мокшана завоевывают награды на региональных и всероссийских состязаниях.

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