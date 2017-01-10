10.01.2017 | 14:53

Пензенскому клубу «Юность» в январе предстоит провести шесть домашних игр в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона, где в настоящее время она является лидером группы «А».

12 и 13 января в спортивном центре «Юность» подопечные Татьяны Пашковой сразятся с соперницами из БК «Академия» (Пермь). Две предыдущие встречи «Юности» и «Академии» (в ноябре) закончились победой сурских спортсменок.

«16 и 17 января в Пензе будет гостить команда «Казаночка-Академия», а 30-го и 31-го числа первого зимнего месяца наши девушки будут принимать своего главного соперника в группе «А», от которого они потерпели единственное поражение в сезоне-2016/2017, - «Надежду-2» из Оренбургской области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс-атташе БК «Юность» Елена Никитина.

Все игры будут начинаться в 17:00.