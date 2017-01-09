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Спорт | В Пензе прошли соревнования по авиамоделизму для юных спортсменов

09.01.2017|16:20
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В Пензе прошел первый в 2017 году турнир по авиамоделизму. В нем приняли участие начинающие спортсмены. Модели простейшие, однако каждый юный конструктор постарался сделать свой самолет наиболее привлекательным.

«Это очень простые соревнования, доступные для любого возраста. Мы стремились, чтобы к нам пришли дети с родителями, отдохнули», - отметил директор СЮТ № 1 г. Пензы Владимир Григорьев.

Лука Мочалин теперь может летать не только во сне, но и наяву. Мальчик создал первую в своей жизни модель самолета. Наравне с ребятами постарше он провел испытание аппарата

«Я с детства мечтал делать самолеты!» - признался юный авиамоделист.

В состязаниях приняли участие 25 человек. Они же стали и судьями друг для друга.

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