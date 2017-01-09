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Спорт | В гимназии № 13 пензенские школьники наряжали елку на скорость

09.01.2017|16:10
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В гимназии № 13 прошли спортивные соревнования среди учебных заведений, входящих социокультурный комплекс «Ладожский».

«Это школы № 57, 63, 64, 36 и наша гимназия. В состязаниях принимают участие ребята с 5-го по 7-й класс», - сообщила учитель физической культуры гимназии № 13 Галина Фаюстова.

Ранее такой турнир назывался «Веселые старты», теперь это «Рождественский фестиваль». Все конкурсы были посвящены Новому году и Рождеству. Так, например, в программу входила эстафета с переодеваниями в некоторые атрибуты Деда Мороза, а в одном из конкурсов команды на скорость наряжали елку.

Это было одно из последних спортивных школьных мероприятий в городе перед началом третьей учебной четверти.

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Гость|09.01.2017 18:52|

А к чему эти соревнования на спешку?

Смысл?

Ничего умнее не смогли придумать?

Mr.O`Долли|09.01.2017 18:54|

Хорошо не "скорость" на елку

Гость|09.01.2017 19:31|

Вроде как бы праздники закончились . Просто не чем больше детей занять . Вот и придумывают глупость всякую

Гость|09.01.2017 19:37|

Какая школа, такие и конкурсы.

Имя: Гость
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