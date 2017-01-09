09.01.2017 | 16:10

В гимназии № 13 прошли спортивные соревнования среди учебных заведений, входящих социокультурный комплекс «Ладожский».

«Это школы № 57, 63, 64, 36 и наша гимназия. В состязаниях принимают участие ребята с 5-го по 7-й класс», - сообщила учитель физической культуры гимназии № 13 Галина Фаюстова.

Ранее такой турнир назывался «Веселые старты», теперь это «Рождественский фестиваль». Все конкурсы были посвящены Новому году и Рождеству. Так, например, в программу входила эстафета с переодеваниями в некоторые атрибуты Деда Мороза, а в одном из конкурсов команды на скорость наряжали елку.

Это было одно из последних спортивных школьных мероприятий в городе перед началом третьей учебной четверти.