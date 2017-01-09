09.01.2017 | 16:55

Команда «Дизель-2006» блестяще завершила второй этап зональных соревнований региона «Поволжье». Подопечные Вячеслава Максимова и Максима Демкина не оставили шансов соперникам и уверенно завоевали золотые медали.

Заключительным стал матч с командой «Девон» из города Туймазы. Пензенские спортсмены разгромили сверстников со счетом 9:3.

Состязания проходили в нашем городе с 4 января, в них участвовали семь команд. Дизелистам удалось показать лучший результат, обыграв в том числе и сильных соперников из Казани.

В итоге «Ак Барс» довольствовался серебром, бронза у башкирского «Девона», а кубок победителей остался в Пензе.

«Практически все команды были одинаковые, играли почти каждый день, это большая нагрузка для ребят», - отметил директор СДЮСШОР по хоккею с шайбой Сергей Блохин.

Главным итогом этого турнира стал выход «Дизеля-2006» в финальную стадию соревнований. В весенние каникулы состоится третий этап юношеских состязаний, на котором группа сильнейших определит чемпиона региона «Поволжье».