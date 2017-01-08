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Спорт | В Пензе юные гимнастки поучаствовали в открытом уроке по аквааэробике

08.01.2017|12:54
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Воспитанницы СДЮСШОР по художественной гимнастике приняли участие в открытом уроке по аквааэробике.

«Здесь можно снять напряжение с мышц, успокоить нервную систему», - рассказала тренер по аквааэробике Анна Вяткина.

Такие групповые упражнения были явно по душе юным гимнасткам. Не каждый раз удается после тренировки поплавать в бассейне.

«Это расслабляет, потом легче заниматься», - поделилась ученица СДЮСШОР по художественной гимнастике Дарья Графова.

Занятие длилось 45 минут. Это стало для спортсменок своеобразным рождественским подарком. А простым жительницам Пензы, которые тоже решили прийти на аквааэробику, такой подарок пришлось уже делать себе самим.

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