08.01.2017 | 12:54

Воспитанницы СДЮСШОР по художественной гимнастике приняли участие в открытом уроке по аквааэробике.

«Здесь можно снять напряжение с мышц, успокоить нервную систему», - рассказала тренер по аквааэробике Анна Вяткина.

Такие групповые упражнения были явно по душе юным гимнасткам. Не каждый раз удается после тренировки поплавать в бассейне.

«Это расслабляет, потом легче заниматься», - поделилась ученица СДЮСШОР по художественной гимнастике Дарья Графова.

Занятие длилось 45 минут. Это стало для спортсменок своеобразным рождественским подарком. А простым жительницам Пензы, которые тоже решили прийти на аквааэробику, такой подарок пришлось уже делать себе самим.