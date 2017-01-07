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Спорт | В школе № 16 прошел спортивный праздник «Елка в кроссовках»

07.01.2017|11:25
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В школе № 16 прошел спортивный праздник под названием «Елка в кроссовках». За победу в состязаниях боролись 3 команды, в каждой по 10 человек. Это воспитанники центра детско-юношеского технического творчества.

«Дети, которые занимаются в секциях и объединениях дополнительного образования, приходят добровольно. Их никто не принуждает», - отметил директор ЦДЮТТ г. Пензы Евгений Дергачев.

Учащихся среднего звена из разных школ города ждали веселые эстафеты. Однако порой на площадке кипели нешуточные страсти. Там действовал олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее». Каждая из команд хотела доказать, что она самая спортивная.

В перерывах между забегами, пока участники соревнований переводили дух, зрителям не давали скучать местные творческие коллективы.

«Елка в кроссовках» проводилась уже второй раз. Организаторы спортивного мероприятия рассчитывают в следующем году привлечь к участию не только детей, но и их родителей. В этот раз взрослые выступили в качестве болельщиков.

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