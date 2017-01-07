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Спорт | В Пензе семьи бойцов ОМОНа поучаствовали в лыжных гонках

07.01.2017|12:01
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На Олимпийской аллее прошел праздник «Мама, папа, я - спортивная семья». В нем приняли участие 20 команд, состоявших из бойцов ОМОНа и их семей.

Любителям активного отдыха предстояло пройти дистанции в 500 и 1 000 метров.

«Лыжи - универсальный вид спорта. Он одинаково подходит для детей и взрослых, сочетает в себе красоту ритмичного движения и азарт гонки», - отметил командир ОМОНа Управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

Праздник начался с торжественного построения, во время соревнований все желающие могли угоститься гречневой кашей и горячим чаем из полевой кухни.

«Без подарков никто не остался. Все команды были отмечены в различных номинациях, самые юные участники праздника получили дипломы и сладкие призы», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

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