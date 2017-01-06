06.01.2017 | 12:57

В Пензу прибыли представители различных российских регионов. Мальчишек и девчонок 2009 года рождения и младше объединил рождественский открытый шахматный турнир «Волшебное королевство».

«Соревнования проходят по швейцарской системе. У мальчиков и девочек по девять туров. Лидеры играют с лидерами, аутсайдеры с аутсайдерами. Это лучшая система для большого количества участников», - отметил главный судья соревнований Олег Кучурин.

За победу борются более 100 человек. В их числе Карина Каюмова из Ижевска. Девочка год назад заинтересовалась интеллектуальным видом спорта и ни разу не пожалела об этом.

«У меня родственники играют в шахматы, мне тоже захотелось. Мне нравится участвовать в турнирах. Я получаю от этого удовольствие», - поделилась девочка.

Межрегиональные соревнования будут проходить в Лермонтовской библиотеке на протяжении трех дней. Лучшие игроки получат награды и сувениры.