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Спорт | Ольга Бузова стала ведущей шестой «Битвы на Суре»

06.01.2017|16:02
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В Пензе в шестой раз прошел турнир «Битва на Суре». Одной из первых спортивную площадку опробовала Ольга Бузова. За несколько минут до начала соревнований бывшей блондинке объяснили, как следует вести себя на ринге. Она стала ведущей турнира.

Затем публике представили тех, кто не нуждается в подобных рекомендациях.

Сразиться в Пензу приехали сильнейшие бойцы смешанных единоборств со всей страны. Турнир получил неофициальное название «Ледовое побоище», так как проходил под сводами «Дизель-Арены».

Специальным гостем стал знаменитый спортсмен Хабиб Нурмагомедов. На счету 28-летнего дагестанца 24 поединка в ММА и ни одного поражения.

«Я уже пятый раз в Пензе, приехал по приглашению Сергея Жаткина. Он здесь проводит серьезные семинары, турниры, большое ему спасибо. Эти соревнования организованы на хорошем уровне. Пришло три-четыре тысячи человек. Мне как профессионалу все понравилось», - поделился Хабиб Нурмагомедов.

Любители смешанных единоборств тоже были довольны происходившим на ринге. Особенно зрители ждали схватку между пензенским бойцом Олегом Петеримовым и спортсменом из Тамбова Русланом Мадояном. В прошлом году наш земляк уступил, в этот раз был намерен взять реванш.

«Никто не выходит на ринг, если не настроен на победу», - отметил он.

Однако и шестая «Битва на Суре» для Олега Петеримова обернулась поражением. Наш боец вновь уступил тамбовчанину. Кстати, впервые на этом турнире выступили и боксеры.

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Гость|06.01.2017 18:27|

Простите, а кто такая Бузова?

Гость|06.01.2017 18:30|

Че за бузова крепкого ей в туза.

Гость|06.01.2017 18:35|

Гость писал(a):

Че за бузова крепкого ей в туза.

Я так понял, что она приехала побороться с крепкими пензенскими мужланами. Не?

Гость|06.01.2017 18:52|

Гость писал(a):

Простите, а кто такая Бузова?
Прославилась слабостью на передок и любовью в туза.Тем и живет.

Гость|06.01.2017 18:55|

Гость писал(a):

Че за бузова крепкого ей в туза

.

Бывшая жена футболиста Тарасова. Сейчас свободна, можешь её пригласить в ресторан. А там как пойдёт.

Гость|06.01.2017 18:56|

Тугого ей в туза !

Гость|06.01.2017 18:59|

Это дурдом. Судить должен санитар.

Гость|06.01.2017 19:05|

Гость писал(a):

Это дурдом. Судить должен санитар.
Или сутенёр

Имя: Гость
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