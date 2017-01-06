06.01.2017 | 13:52

«На главной площади во время новогодних и рождественских праздников ежедневно в 15:00 мы организуем активный досуг для жителей и гостей города. Работают спортивные площадки», - сообщил начальник отдела физкультуры и спорта городского спорткомитета Владимир Агапов.

В этот раз на Фонтанной площади организовали турнир по хоккею в валенках. Однако никто из участников соревнований в них обут не был, просто название символичное. Играли ребята из дворовых команд, у которых нет специальной спортивной экипировки.

«Конечно же, не все зимние площадки, функционирующие сейчас, могут принять ребятишек. Поэтому практикуется игра в хоккей на снегу», - пояснил руководитель проекта «Детский спорт» в Пензенской области Анатолий Бирюзов.

Восьмиклассник Роман Алимов выступает и в дворовой дружине, и во взрослой любительской команде «Спартак».

«Я вратарь. Во взрослой команде они в дефиците, поэтому иногда я хожу туда. Меня все устраивает», - рассказал Роман.

В хоккейном турнире на Фонтанной площади приняли участие восемь дворовых команд.