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Спорт | Более 500 пензенцев участвовали в зимнем лыжном забеге

06.01.2017|16:24
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Более 500 пензенцев не захотели сидеть дома и решили принять участие в зимнем лыжном забеге. Настроение у всех было приподнятым.

Первые лица города подавали пример активного отдыха.

«Каждый день у нас проходят мероприятия, в которых задействовано большое количество взрослых и детей. Мы увидели, насколько люди рады этому. Они с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях», - отметил глава администрация Пензы Виктор Кувайцев.

«Работа в основном сидячая, нервная. Нужно, чтобы была какая-то физическая нагрузка. Можно выбрать плавание, лыжи, любые другие виды спорта», - уверен глава города Пензы Валерий Савельев.

Одни пришли семьями, другие дружными производственными коллективами. Дистанции у всех разные - от 2,5 до 4 км в зависимости от подготовки.

«Было чуть-чуть сложно: здесь равнина», - поделился юный участник соревнований.

Кто не бежал на лыжах, мог просто поболеть за своих. После забега каждый желающий получал возможность подкрепиться, отведав вкусной каши и выпив сладкого ароматного чая.

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Гость|06.01.2017 18:45|

Из 500 450 из дружественных трудовых коллективов.

Гость|06.01.2017 19:07|

Отличная погода и трасса укатана организаторам спасибо

Имя: Гость
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