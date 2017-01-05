05.01.2017 | 13:08

В спортивно-развлекательном комплексе «Дизель-Арена» стартовал турнир второго этапа региона Поволжье по хоккею с шайбой среди мальчиков 2006 года рождения.

Детский пензенский «Дизель» бросил вызов сразу нескольким дружинам из соседних регионов.

«Участвуют казанские «Ак Барс» и «Волна», самарский ЦСК ВВС, а также команды из Набережных Челнов и Башкирии. Всего семь дружин. Те, кто займет первое и второе место, будут играть в группе сильнейших», - сообщил директор СДЮСШОР по хоккею с шайбой Сергей Блохин.

Всего в детском турнире Приволжского федерального округа участвуют 28 команд. Это рекордная цифра. Соревнования разных этапов проходят на территории избранных городов.

«Это, пожалуй, самый важный этап в году. Мы доверили его проведение Пензе. Причин несколько: есть необходимая инфраструктура, высокопрофессиональные специалисты.

Нет никаких сомнений, что по организации данный турнир будет одним из лучших среди всех соревнований для детей этого возраста», - отметил начальник отдела Федерации хоккея ПФО Владимир Пашкин.

Поволжский турнир в Пензе продлится до 9 января. Основной игровой площадкой будет спорткомплекс «Золотая шайба» в микрорайоне ГПЗ-24.