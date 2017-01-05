05.01.2017 | 12:11

В Пензе состоялся фестиваль по скандинавской ходьбе. Принять в нем участие могли все, кто пришел на Фонтанную площадь. Даже те, у кого в руках была лишь одна палка, и та не лыжная. Главное - желание быть здоровым и активным.

«Во время скандинавской ходьбы работают все группы мышц, не то что у лыжников или велосипедистов», - отметила секретарь-координатор группы «Содружество» Светлана Грачева.

На спортивный праздник собрались несколько десятков любителей этого вида спорта. Для них был проведен специальный мастер-класс, а неожиданно появившийся Дед Мороз превратил фестиваль в веселый новогодний утренник.

Скандинавская ходьба в нашем городе с каждым днем становится все популярнее. Около 200 пензенцев, увлеченных здоровым образом жизни, объединились в группу «Содружество». Теперь они вместе и в театры ходят, и в музеи, и, конечно, на тренировки.