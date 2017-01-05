Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|5 янв 2017|18:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
0oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Спорт | В Пензе состоялся фестиваль по скандинавской ходьбе

05.01.2017|12:11
Печать

В Пензе состоялся фестиваль по скандинавской ходьбе. Принять в нем участие могли все, кто пришел на Фонтанную площадь. Даже те, у кого в руках была лишь одна палка, и та не лыжная. Главное - желание быть здоровым и активным.

«Во время скандинавской ходьбы работают все группы мышц, не то что у лыжников или велосипедистов», - отметила секретарь-координатор группы «Содружество» Светлана Грачева.

На спортивный праздник собрались несколько десятков любителей этого вида спорта. Для них был проведен специальный мастер-класс, а неожиданно появившийся Дед Мороз превратил фестиваль в веселый новогодний утренник.

Скандинавская ходьба в нашем городе с каждым днем становится все популярнее. Около 200 пензенцев, увлеченных здоровым образом жизни, объединились в группу «Содружество». Теперь они вместе и в театры ходят, и в музеи, и, конечно, на тренировки.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!