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Спорт | В Пензе стартовало первенство города по баскетболу «Зимняя сказка»

04.01.2017|17:05
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В зале детско-юношеской спортивной школы № 1 стартовало VII Открытое первенство города по баскетболу «Зимняя сказка».

В турнире принимают участие спортсмены 2004-2005 года рождения. Всего восемь дружин, две из которых местные.

«Приезжие команды представляют Отрадный, Солнечногорск, Самару, Тольятти, Новокуйбышевск. Сборные сильные, они участвовали в первенстве России, поэтому игры будут очень интересными», - отметила заместитель директора ДЮСШ № 1 г. Пензы Татьяна Аршинова.

В течение шести дней в городе будет греметь праздник детского и юношеского баскетбола.

«Проходит конкурс штрафных бросков. Награждаться будут все команды, отдельно - лучшие игроки. Победители получат кубки, грамоты и подарки», - добавила Татьяна Аршинова.

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