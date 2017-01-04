04.01.2017 | 17:05

В зале детско-юношеской спортивной школы № 1 стартовало VII Открытое первенство города по баскетболу «Зимняя сказка».

В турнире принимают участие спортсмены 2004-2005 года рождения. Всего восемь дружин, две из которых местные.

«Приезжие команды представляют Отрадный, Солнечногорск, Самару, Тольятти, Новокуйбышевск. Сборные сильные, они участвовали в первенстве России, поэтому игры будут очень интересными», - отметила заместитель директора ДЮСШ № 1 г. Пензы Татьяна Аршинова.

В течение шести дней в городе будет греметь праздник детского и юношеского баскетбола.

«Проходит конкурс штрафных бросков. Награждаться будут все команды, отдельно - лучшие игроки. Победители получат кубки, грамоты и подарки», - добавила Татьяна Аршинова.