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Спорт | В Пензе проходят соревнования по мини-футболу среди школьников

04.01.2017|14:30
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В Пензе стартовала финальная часть ежегодных соревнований в рамках проекта «Мини-футбол в школу». В турнире принимают участия сильнейшие команды из разных районов области.

Пока одни девчонки внимательно слушали наставления тренера, другие уже сражались на площадке.

«Четыре возрастные группы - начиная с 1999 года рождения и заканчивая 2006-м. Говорить о лидерах пока некорректно, потому что мяч круглый, площадка ровная. Все покажет игра», - сообщила судья соревнований Татьяна Болтнева.

Победители областного турнира по мини-футболу весной этого года смогут выступить на соревнованиях Приволжского федерального округа и побороться за возможность представлять Пензенский регион уже на всероссийском уровне.

«Главное - чтобы дети проводили праздники в спортзалах. Возможно, здесь зарождаются будущие чемпионы, которые будут представлять Россию на международных соревнованиях», - отметила Татьяна Болтнева.

Параллельно в ФОКе «Чайка» в борьбу за победу в турнире вступили мальчишки.

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