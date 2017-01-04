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Спорт | На новом катке в Заре прошли хоккейные соревнования

04.01.2017|10:23
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Во вторник, 3 января, в микрорайоне Заря в Пензе состоялось торжественное открытие хоккейной площадки. В мероприятии приняли участие местные жители, представители регионального правительства и министерств, спортивных учреждений.

«В Заре построят школы, детские сады, торговые учреждения. Жители микрорайона будут обеспечены всем необходимым, чтобы их дети занимались в кружках и секциях и росли здоровыми», - подчеркнул вице-губернатор Валерий Савин. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

После торжественной церемонии на катке были организованы показательные выступления юных фигуристов. Затем учащиеся СДЮСШОР по хоккею с шайбой провели мастер-класс для любителей этого вида спорта.

Кроме того, состоялись хоккейные соревнования. Победители получили кубки и медали.

Напомним: каток в Заре залит на многофункциональной спортивной площадке, построенной в 2016 году в рамках благотворительного проекта одной из транснациональных корпораций. Рядом с катком есть помещения для переодевания и хранения инвентаря. По понедельникам, средам и пятницам с 16:00 до 17:30 для детей работает дворовый тренер.

«Радует, что зона отдыха пользуется популярностью как у детей, так и у взрослого поколения», - отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Источник — Фото пресс-службы администрации г. Пензы
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