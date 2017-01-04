04.01.2017 | 14:02

В четверг, 5 января, в Пензе пройдут соревнования по хоккею в валенках. На Фонтанной площади соберутся восемь дворовых команд.

«Победители и призеры будут награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике. Начало в 15:00», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Разнообразные мероприятия пройдут и в других районах областного центра.

Так, на Олимпийской аллее в 10:00 начнутся традиционные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты».

На стадионе «Первомайский» с 9:00 детские команды будут бороться на XI Рождественском турнире по регби. Участие в соревнованиях примут представители Пензы, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Атлант» пройдет рождественский фестиваль «Мы - команда», в гимназии № 42 - баскетбольный турнир, в школе № 26 - соревнования среди спортивных семей.