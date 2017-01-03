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Спорт | Пензенские малыши проводят первые дни 2017-го в бассейне

03.01.2017|17:19
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В детском бассейне дворца водного спорта «Сура» негласные соревнования: кто быстрее научится плавать. В воде многолюдно, несмотря на самое начало января.

«После новогоднего застолья решили разнообразить свои выходные», - пояснил житель Пензы Сергей Куприянов.

В обиходе этот бассейн называют грудничковым. Его глубина всего 80 сантиметров - удобно учить плавать малышей.

«Во-первых, это закаливание, а во-вторых, ребенку нравится, он лучше спит после плавания», - заметила жительница города Олеся Сидорова.

Всплеск интереса пензенцев к бассейну в ДВС «Сура» никого не удивил. В последние годы это становится нормой.

«Мы рады, что количество посетителей растет, для нас это не проблема», - уточнил главный инженер ДВС «Сура» Геннадий Маркелов.

В этот день пришедших в детский бассейн ожидал сюрприз - час бесплатного посещения.

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