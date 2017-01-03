03.01.2017 | 17:09

Группа воспитанников центра «Спутник» ушла в агитпоход. На электричке они добрались до Булычева в Иссинском районе. А оттуда на лыжах отправятся по Мокшанскому.

Ребята пройдут не меньше ста километров. Дорогу проложат через полузабытые деревни.

«Мы будем вести краеведческие наблюдения. Сел становится все меньше и меньше, их история забывается. В школах есть музеи, которые мы планируем посещать», - пояснила заместитель директора ДЮЦ «Спутник» Оксана Медведева.

3 января стартовала первая группа. Вторая отправится вдогонку на следующий день. Все соберутся в Мокшане седьмого и дадут концерт в местной школе. Обычно подготавливают танцевальные номера, поют, разыгрывают сценки.

Помимо краеведческих заметок, туристы будут вести экологические наблюдения. О результатах своих исследований они расскажут по возвращении.