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Спорт | Группа воспитанников центра «Спутник» ушла в агитпоход

03.01.2017|17:09
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Группа воспитанников центра «Спутник» ушла в агитпоход. На электричке они добрались до Булычева в Иссинском районе. А оттуда на лыжах отправятся по Мокшанскому.

Ребята пройдут не меньше ста километров. Дорогу проложат через полузабытые деревни.

«Мы будем вести краеведческие наблюдения. Сел становится все меньше и меньше, их история забывается. В школах есть музеи, которые мы планируем посещать», - пояснила заместитель директора ДЮЦ «Спутник» Оксана Медведева.

3 января стартовала первая группа. Вторая отправится вдогонку на следующий день. Все соберутся в Мокшане седьмого и дадут концерт в местной школе. Обычно подготавливают танцевальные номера, поют, разыгрывают сценки.

Помимо краеведческих заметок, туристы будут вести экологические наблюдения. О результатах своих исследований они расскажут по возвращении.

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