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Спорт | Воспитанники клуба «Горизонт» совершили ночной лыжный поход

02.01.2017|14:46
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В последние дни декабря воспитанники подросткового клуба «Горизонт» вместе с родителями и тренерами традиционно совершили переход на лыжах по ночному лесу.

«Бывало такое, что терялись немножко, то есть просто растягивались. Но чтобы кто-то заблудился - не случалось», - уточнил руководитель подросткового клуба «Горизонт» Вячеслав Бугреев.

Лыжники прошли шесть километров. Стартовали от стадиона «Снежинка», а финишировали в арбековском лесу. Там у большого костра спортсменов-экстремалов ждала развлекательная программа.

Ангелина Мадеева занимается в лыжной секции недавно и в ночном заезде участвовала впервые.

«Мне не было страшно, очень все понравилось», - призналась девочка.

А завершилось это необычное спортивное мероприятие в темном лесу ярким фейерверком.

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Гость|02.01.2017 16:24|

Условие задачи:

penzainform.ru писал(a):

В последние дни декабря
penzainform.ru писал(a):
Лыжники прошли шесть километров.
Вопрос: по сколько километров ежедневно проходили лыжники?

Имя: Гость
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