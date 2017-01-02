02.01.2017 | 14:46

В последние дни декабря воспитанники подросткового клуба «Горизонт» вместе с родителями и тренерами традиционно совершили переход на лыжах по ночному лесу.

«Бывало такое, что терялись немножко, то есть просто растягивались. Но чтобы кто-то заблудился - не случалось», - уточнил руководитель подросткового клуба «Горизонт» Вячеслав Бугреев.

Лыжники прошли шесть километров. Стартовали от стадиона «Снежинка», а финишировали в арбековском лесу. Там у большого костра спортсменов-экстремалов ждала развлекательная программа.

Ангелина Мадеева занимается в лыжной секции недавно и в ночном заезде участвовала впервые.

«Мне не было страшно, очень все понравилось», - призналась девочка.

А завершилось это необычное спортивное мероприятие в темном лесу ярким фейерверком.