В ФОКе «Атлант» около 70 мальчишек и девчонок прошли торжественное посвящение в баскетболисты. Теперь все они полноправные воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 1. Среди новобранцев и Соня Филина.
«Я пришла в баскетбол, чтобы стать быстрой и ловкой», - рассказала девочка.
Пока же свое мастерство продемонстрировали новичкам спортсмены со стажем. Юноши виртуозно вращали мяч на одном пальце, а девушки показали танец.
«Считается, что девочки и мальчики должны быть большими. Но мы берем всех от 150 сантиметров. Критерий один: ребенок должен любить двигаться», - подчеркнула тренер по баскетболу ДЮСШ № 1 Галина Бараненко.
Новоиспеченным баскетболистам вручили их первую спортивную форму, которую они тут же поспешили примерить. После этого вместе со своими старшими товарищами школьники приняли участие в веселых стартах.
Во имя отца. И сынп и св пуха