02.01.2017 | 14:28

В ФОКе «Атлант» около 70 мальчишек и девчонок прошли торжественное посвящение в баскетболисты. Теперь все они полноправные воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 1. Среди новобранцев и Соня Филина.

«Я пришла в баскетбол, чтобы стать быстрой и ловкой», - рассказала девочка.

Пока же свое мастерство продемонстрировали новичкам спортсмены со стажем. Юноши виртуозно вращали мяч на одном пальце, а девушки показали танец.

«Считается, что девочки и мальчики должны быть большими. Но мы берем всех от 150 сантиметров. Критерий один: ребенок должен любить двигаться», - подчеркнула тренер по баскетболу ДЮСШ № 1 Галина Бараненко.

Новоиспеченным баскетболистам вручили их первую спортивную форму, которую они тут же поспешили примерить. После этого вместе со своими старшими товарищами школьники приняли участие в веселых стартах.