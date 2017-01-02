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Спорт | Почти 70 юных пензенцев посвятили в баскетболисты

02.01.2017|14:28
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В ФОКе «Атлант» около 70 мальчишек и девчонок прошли торжественное посвящение в баскетболисты. Теперь все они полноправные воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 1. Среди новобранцев и Соня Филина.

«Я пришла в баскетбол, чтобы стать быстрой и ловкой», - рассказала девочка.

Пока же свое мастерство продемонстрировали новичкам спортсмены со стажем. Юноши виртуозно вращали мяч на одном пальце, а девушки показали танец.

«Считается, что девочки и мальчики должны быть большими. Но мы берем всех от 150 сантиметров. Критерий один: ребенок должен любить двигаться», - подчеркнула тренер по баскетболу ДЮСШ № 1 Галина Бараненко.

Новоиспеченным баскетболистам вручили их первую спортивную форму, которую они тут же поспешили примерить. После этого вместе со своими старшими товарищами школьники приняли участие в веселых стартах.

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Гость|02.01.2017 14:46|

Во имя отца. И сынп и св пуха

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