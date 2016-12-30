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Спорт | Юные пензенские хоккеисты выступят на первенстве Поволжья

30.12.2016|16:18
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В дни школьных каникул хоккеистам будет не до отдыха. С 4 по 9 января им предстоит выступить во втором туре зональных соревнований первенства Поволжья среди младших юношей. Пензенской команде надо удержать лидирующие позиции и попытаться обойти соперников, уже знакомых по первому этапу состязаний.

«К нам приезжают команды из Казани, Самары, Набережных Челнов, Башкортостана», - сообщил зам. директора СДЮСШОР по хоккею с шайбой Валерий Титов.

По итогам первого этапа, который состоялся в Кузнецке, наша дружина с 15 очками оказалась на втором месте турнирной таблицы. Лидером состязаний тогда стал «Ак Барс» из Казани, он обошел пензенцев на три балла, набрав максимальное количество очков.

«Наша задача - попасть в двойку. Первые две команды выходят в финал», - уточнил Валерий Титов.

Ледовые баталии состоятся сразу на двух площадках: в спорткомплексе «Золотая шайба» и в «Дизель-Арене».

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