30.12.2016 | 16:18

В дни школьных каникул хоккеистам будет не до отдыха. С 4 по 9 января им предстоит выступить во втором туре зональных соревнований первенства Поволжья среди младших юношей. Пензенской команде надо удержать лидирующие позиции и попытаться обойти соперников, уже знакомых по первому этапу состязаний.

«К нам приезжают команды из Казани, Самары, Набережных Челнов, Башкортостана», - сообщил зам. директора СДЮСШОР по хоккею с шайбой Валерий Титов.

По итогам первого этапа, который состоялся в Кузнецке, наша дружина с 15 очками оказалась на втором месте турнирной таблицы. Лидером состязаний тогда стал «Ак Барс» из Казани, он обошел пензенцев на три балла, набрав максимальное количество очков.

«Наша задача - попасть в двойку. Первые две команды выходят в финал», - уточнил Валерий Титов.

Ледовые баталии состоятся сразу на двух площадках: в спорткомплексе «Золотая шайба» и в «Дизель-Арене».