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Спорт | Иссинские спортсмены завоевали первенство на чемпионате Европы

30.12.2016|12:32
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Иссинские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата Европы Ассоциации силового многоборья «Витязь» имени Владимира Кравцова. В нем участвовали любители и профессионалы армлифтинга, пауэрспорта и других дисциплин из регионов России, стран СНГ и Польши.

Чемпионат проходил в Москве с 23 по 25 декабря.

В составе команды Федерации армспорта Пензенской области (ФАПО) выступали трое иссинцев. Так, Владимир Грушин стал победителем в тяге русской оси в своей весовой категории и в абсолютной категории, в тяге двуручного блока («русский кирпич») в своей категории, а также вторым в двуручном блоке в абсолютной категории и в экскалибуре в своей категории.

Шамиль Вяльшин занял второе место в русской оси и третье - в экскалибуре. Сергей Кулясов одержал победу в тяге ручки Rolling Thunder.

«В итоге команда Федерации армспорта Пензенской области завоевала первенство. Победители и призеры были награждены дипломами и медалями», - сообщает газета Иссинского района «Вперед».

Источник — фото с сайта www.vpered58.ru
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