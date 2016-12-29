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Спорт | Футбольный клуб «Зенит» устроил соревнования для своих воспитанников

29.12.2016|15:38
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Юные футболисты по-своему отмечают грядущие праздники. В канун Нового года спортсмены выступают на традиционном турнире - Кубке «Зенита». Он проходит уже в седьмой раз.

«Участвуют все наши ребята, мы разделили их по возрасту. Также пригласили команду центра подготовки имени Гордиленко», - сообщил завуч центра детско-юношеского футбола ФК «Зенит» Михаил Крюков.

Ребята постарше играют на стадионе «Пенза» под открытым небом. Совсем юные спортсмены борются за победу в зале спорткомплекса «Зенит».

Всего в состязаниях участвуют 15 команд. Турнир двухдневный, так что победители станут известны совсем скоро.

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