29.12.2016 | 15:38

Юные футболисты по-своему отмечают грядущие праздники. В канун Нового года спортсмены выступают на традиционном турнире - Кубке «Зенита». Он проходит уже в седьмой раз.

«Участвуют все наши ребята, мы разделили их по возрасту. Также пригласили команду центра подготовки имени Гордиленко», - сообщил завуч центра детско-юношеского футбола ФК «Зенит» Михаил Крюков.

Ребята постарше играют на стадионе «Пенза» под открытым небом. Совсем юные спортсмены борются за победу в зале спорткомплекса «Зенит».

Всего в состязаниях участвуют 15 команд. Турнир двухдневный, так что победители станут известны совсем скоро.