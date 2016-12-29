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Спорт | 4 января в Пензе стартует баскетбольный турнир «Зимняя сказка»

29.12.2016|18:28
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В новогодние каникулы молодые баскетболисты будут заняты на 100%. С 4 по 7 января в детско-юношеской спортивной школе № 1 пройдет традиционный рождественский городской турнир «Зимняя сказка».

«Примут участие юноши 2006-2007 года рождения. Будет восемь команд, некоторые приедут из другого города», - рассказал директор ДЮСШ № 1 г. Пензы Александр Калмаков.

Эти состязания во многом проводятся не только для получения игрового опыта спортсменами, но и для специалистов. Последние отсматривают уровень профессионализма начинающих баскетболистов. Ребятам же, помимо всего прочего, участие в турнире сулит сладкие призы.

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