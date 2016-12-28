28.12.2016 | 10:13

В Городе Спутнике состоялись соревнования по дворовому футболу.

«Нас пригласила компания «Термодом». Думаю, такие мероприятия стоит проводить и в дальнейшем. Летом мои дети участвовали в трехкилометровой пробежке по тропе здоровья. Здесь прекрасно оформлены фонтан, пляж. Люди серьезно подошли к своей работе», - отметил учитель физкультуры школы № 28 Михаил Трошин.

«Приехали поиграть в футбол, насладиться обстановкой. Здесь есть все, чтобы отдохнуть, погулять, летом здесь очень красиво. Спасибо «Термодому» за то, что организовал такие классные соревнования. Хотелось бы, чтобы они проводились чаще. Ребята сюда приходят, им нравится», - рассказал участник соревнований Андрей.

«Тут много команд, с которыми интересно состязаться. Зимой «Термодом» каждый год заливает катки, летом есть футбольная площадка. Мы приходим сюда с друзьями, чтобы поиграть, получаем массу эмоций», - поделился другой участник турнира Дмитрий.