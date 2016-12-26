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Спорт | В Заречном более 50 юных каратистов поборолись за призы Деда Мороза

26.12.2016|11:30
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В Заречном состоялся городской турнир по карате на призы Деда Мороза. В нем приняли участие более 50 спортсменов в возрасте от 6 до 13 лет.

Новогодние соревнования прошли по двум программам - ката и кумите. Победителем стал призер всероссийских состязаний Максим Голованов.

«Эти соревнования прежде всего праздник для всех воспитанников отделения карате ДЮСШ. В то же время все выступающие получают состязательный опыт», - сообщает информационный портал «Город Z» со ссылкой на тренера–преподавателя по карате Детско-юношеской спортивной школы Заречного Вагинака Хачатряна.

Все юные спортсмены получили сладкие подарки от Деда Мороза. Победителям и призерам новогоднего турнира вручили дипломы и медали.

Источник — gorodz.info
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Гость|26.12.2016 11:50|

Молодцы, юные каратисты.

Гость|26.12.2016 11:54|

А говорят, Деда Мороза нет. Вот же, призы раздает.

Имя: Гость
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