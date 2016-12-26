26.12.2016 | 11:30

В Заречном состоялся городской турнир по карате на призы Деда Мороза. В нем приняли участие более 50 спортсменов в возрасте от 6 до 13 лет.

Новогодние соревнования прошли по двум программам - ката и кумите. Победителем стал призер всероссийских состязаний Максим Голованов.

«Эти соревнования прежде всего праздник для всех воспитанников отделения карате ДЮСШ. В то же время все выступающие получают состязательный опыт», - сообщает информационный портал «Город Z» со ссылкой на тренера–преподавателя по карате Детско-юношеской спортивной школы Заречного Вагинака Хачатряна.

Все юные спортсмены получили сладкие подарки от Деда Мороза. Победителям и призерам новогоднего турнира вручили дипломы и медали.