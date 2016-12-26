26.12.2016 | 18:17

В Пензе состоялся ежегодный фестиваль боевых искусств. Для его участников приготовили целую гору подарков. Чтобы заслужить призы, ребята продемонстрировали все, что оттачивали в течение последних месяцев.

«Участвуют представители различные секций, таких как ушу, айкидо, тхэквондо», - сообщил председатель Ассоциации боевых искусств Пензенской области Сергей Чистов.

Максим Широков занимается тхэквондо семь лет. За это время он научился многим приемам.

«Я умею разбивать доски, у меня получаются сильные удары», - рассказал Максим.

Сразу после фестиваля стартовали городские соревнования по карате «Русский витязь».