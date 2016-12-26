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Спорт | Пензенцы достойно представили область на чемпионате мира по пауэрлифтингу

26.12.2016|18:30
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Наши атлеты достойно представили Пензенскую область на чемпионате мира по пауэрлифтингу и жиму лежа по версии федераций GPA/IPO. Соревнования состоялись в Подмосковье.

«На состязаниях были представители 30 стран, среди которых Венесуэла, Аргентина, Чили. Праздник спорта удался», - рассказал призер чемпионата мира по жиму лежа Сергей Чугуров.

Сергей завоевал две серебряные медали в личном и абсолютном зачетах в безэкипировочном жиме. И он не единственный, кому удалось попасть на пьедестал.

«Стас Арутюнов и Ирина Ярошенко стали первыми в пауэрлифтинге», - уточнил Сергей.

Сейчас спортсмены взяли паузу на новогодние каникулы. Следующие крупные турниры состоятся теперь только весной.

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