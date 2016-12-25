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Спорт | Хоккеисты «Дизеля» обыграли гостей из Рязани - 5:2

25.12.2016|12:06
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Хоккеисты «Дизеля» в матче с клубом из Рязани сумели прервать неудачную серию выступлений в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

Наша команда вышла на передовые рубежи в стартовом периоде, когда Георгий Бусаров открыл счет. Дальше преимущество хозяев только росло.

Андрей Кузьмин и Максим Семичастнов довели преимущество до крупного - 3:0. А когда гости сократили отставание, пензенцы грамотно распорядились своим превосходством, продолжив наступление на чужие ворота. Этот атакующий порыв дал результат: Андрей Мнихович вновь увеличил отрыв до комфортного - 4:2.

В заключительном периоде наша дружина сыграла тактически грамотно, отразила натиск соперников и удержала ворота на замке.

Более того, на последней минуте, когда «Рязань» сняла голкипера, сурские форварды провели разящую контратаку и установили окончательный результат - 5:2 в пользу пензенской команды.

Последнюю игру в календарном году «Дизель» проведет в понедельник. К нам приедет воронежский «Буран».

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Гость|25.12.2016 13:29|

Рязань разогнать!!! Потом бензель разогнать!!!

Гость|25.12.2016 14:50|

Когда этот пылесос бюджетных денег разгонят?

Гость|25.12.2016 15:08|

Надо увеличить финансирование команды

Гость|25.12.2016 19:19|

Пишут полную чушь! Счёт был 4:1,Рязань сократила до 4:2,а Мнихович забил 5 шайбу. Стыдно господа журналисты!

Имя: Гость
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