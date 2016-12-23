23.12.2016 | 17:28

Во дворце спорта «Буртасы» дан старт крупному трехдневному турниру по плаванию. На декабрьский этап открытого областного первенства детской лиги «Поволжье» приехало около 650 атлетов из 20 городов России.

«В наших соревнованиях может принимать участие любой ребенок, у которого есть справка о состоянии здоровья», - уточнил председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Артем Дильдиков занялся плаванием четыре года назад, когда в его родном Обнинске построили бассейн. За это время юный спортсмен уже успел побывать на соревнованиях в других городах, но в Пензе оказался в первый раз.

«Мне очень понравился этот бассейн, здесь тепло, нас очень хорошо встретили», - рассказал Артем Дильдиков.

Атлетам 1999-2007 года рождения предстоит преодолеть дистанции 50, 100, 800 и 1 500 метров разными стилями. Кроме того, спортсменов ждет самый зрелищный вид плавания - эстафета.

Организаторами первенства предусмотрена не только соревновательная часть, но и обширная новогодняя программа. Например, дети побывают на елке в Центре культуры и досуга.