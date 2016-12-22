Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|22 дек 2016|17:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
0oC
Завтра | Облачно |

  64.16 $ 61.40 — курс продажи

  63.26 $ 60.46 — курс покупки

  64.16  |  $  61.40
 

Спорт | «Дизелист» во второй раз одержал победу над «Драгунами»

22.12.2016|09:13
Печать

Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» одержал вторую победу над подмосковными «Драгунами». Встреча прошла в среду, 21 декабря, во дворце спорта «Багратион» в Можайске.

Пензенцы забили в ворота противника шесть шайб. Отличились Федор Соловьев, Василий Москалев, Виталий Люлько, Максим Чумаков, Никита Пушенко и Максим Забулика.

Ответить на это хозяева льда не смогли ни разу, проиграв всухую - 0:6.

Напомним: в первой встрече пензенские хоккеисты разгромили «Драгунов» со счетом 11:1.

Теперь спортсменов «Дизелиста» ждет отдых: следующие игры состоятся уже в новом году. 14 и 15 января пензенцы примут на своем льду «Северских Волков», а 18 и 19 - «Крылья Кубани».

0
0
0
0
Гость|22.12.2016 09:46|

Одним словом МОЛОДЦЫ! Ничего другого не скажешь.

Гость|22.12.2016 09:54|

а основные лоботрясы сегодня играют ?

Гость|22.12.2016 10:00|

Куда же девается этот запал у старших товарищей по команде?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!