22.12.2016 | 09:13

Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» одержал вторую победу над подмосковными «Драгунами». Встреча прошла в среду, 21 декабря, во дворце спорта «Багратион» в Можайске.

Пензенцы забили в ворота противника шесть шайб. Отличились Федор Соловьев, Василий Москалев, Виталий Люлько, Максим Чумаков, Никита Пушенко и Максим Забулика.

Ответить на это хозяева льда не смогли ни разу, проиграв всухую - 0:6.

Напомним: в первой встрече пензенские хоккеисты разгромили «Драгунов» со счетом 11:1.

Теперь спортсменов «Дизелиста» ждет отдых: следующие игры состоятся уже в новом году. 14 и 15 января пензенцы примут на своем льду «Северских Волков», а 18 и 19 - «Крылья Кубани».