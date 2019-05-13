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Общество | В Тамалинском районе сбили женщину, шедшую по краю проезжей части

13.05.2019|14:50
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В Тамалинском районе осудили мужчину, который в очередной раз сел за руль в пьяном виде и устроил дорожно-транспортное происшествие.

Авария случилась в сентябре прошлого года. Водитель ехал по дороге Тамала - Малая Сергиевка, сбил женщину, двигавшуюся в попутном направлении по краю проезжей части, и скрылся.

Пешеход получила травмы, расценивающиеся как легкий вред здоровью.

При вынесении решения служители Фемиды учли, что мужчина не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно. Сам он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В итоге мужчине назначили наказание в виде 220 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортом на два года, сообщили в пресс-службе Тамалинского районного суда.

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Гость|13.05.2019 15:15|

а чего вы комменты удаляете? название исправьте статьи

Имя: Гость
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