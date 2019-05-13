В Тамалинском районе осудили мужчину, который в очередной раз сел за руль в пьяном виде и устроил дорожно-транспортное происшествие.
Авария случилась в сентябре прошлого года. Водитель ехал по дороге Тамала - Малая Сергиевка, сбил женщину, двигавшуюся в попутном направлении по краю проезжей части, и скрылся.
Пешеход получила травмы, расценивающиеся как легкий вред здоровью.
При вынесении решения служители Фемиды учли, что мужчина не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно. Сам он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
В итоге мужчине назначили наказание в виде 220 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортом на два года, сообщили в пресс-службе Тамалинского районного суда.
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