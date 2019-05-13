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Общество | В Пензенской духовной семинарии рассказали о богоборческих гонениях

13.05.2019|16:06
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В Пензенской духовной семинарии открылась VI Международная научно-практическая конференция «Роль православной церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий».

«Мы актуализируем, так скажем, взгляд современного человека не на то, как было плохо, а на силу духа, на веру этих людей, которые даже в тяжелые для церкви моменты не отказались от веры, не отреклись от бога», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Протоиерей Константин Костромин приехал в Пензу из Санкт-Петербурга, города, где в период гонений на церковь были уничтожены сотни священнослужителей.

«Первые годы революции и послереволюционные оказались временем своеобразного гамбургского счета, когда слабые люди либо отошли в тень, либо кто-то из них даже сразу погиб и в общем бесследно исчез в исторической памяти, а кто-то, наоборот, очень ярко явил свой талант», - сообщил проректор Санкт-Петербургской православной духовной академии Константин Костромин.

В ходе конференции ее участники рассказали собравшимся, как реагировало духовенство на богоборческие большевистские гонения, какие принимались меры и насколько они оказались действенны.

«Мысль о полном отделении церкви от государства сравнивалась с пожеланием, чтобы солнце не светило, а огонь не согревал, то есть трактовалась как нечто невозможное», - заключил профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Мазырин.

В конференции приняли участие лекторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Риги и Пензы.

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Гость|13.05.2019 18:43|

Вас в 17 воспитывали и уму учли,а вы опять наглеть начали,после того,как вам вольную дали.Скоро будет повторная порка.

Гость|13.05.2019 18:53|

Сектанты чистой воды. Присосались к народному телу и пьют кровь.

Гость|13.05.2019 18:59|

Не богоборческие, а попоборческие гонения. Если Бог всемогущ, то бороться с ним бесполезно.

Гость|13.05.2019 19:19|

Почуяли, что история скоро повторится и воинственная клерикализация только отвращает людей от попов.

Гость|13.05.2019 19:25|

Вы никакого отношения к Богу не имеете.Гоняли не Бога,а зажравшихся попов.

Имя: Гость
Комментарий:

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