13.05.2019 | 18:09

Много детей у входа и яркие картинки в фойе - такое в главном областном храме служителей Фемиды можно увидеть раз в год, когда подводят итоги традиционного творческого конкурса. Принимать участие в нем могут старшеклассники, они должны написать сочинение, нарисовать, слепить, связать или вышить. В текущем году все посвящено 80-летию Пензенского областного суда.

«Работы, которые были присланы вами и другими участниками этого конкурса в достаточно большом количестве, сделаны на высоком уровне. Могу честно сказать, что нашей конкурсной комиссии пришлось много поработать», - отметил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

Дипломы и подарки школьники получили из рук самых видных представителей судейского сообщества. У ученика гимназии № 13 Вячеслава Хрупова первое место в одной из номинаций.

«Мы выбрали тему ювенальных судов, то есть судов для несовершеннолетних. Я приводил пример уже существующего ювенального суда, который находится в Таганроге. Я предложил идею создания такого суда в Пензе», - рассказал Вячеслав Хрупов.

Эссе ученика школы № 28 Александра Шкоткина жюри назвало лучшим в номинации «Каким я вижу судебный процесс». Одиннадцатиклассник посчитал, что ему было просто необходимо поучаствовать в конкурсе.

«Больше всего хотелось показать себя. Все-таки знаменательное событие - 80-летие областного суда, а я в будущем юристом хотел бы стать. Все взаимосвязано», - поделился Александр Шкоткин.

Организаторы конкурса отмечают, что с каждым годом желающих участвовать в нем все больше, а работы все интереснее.