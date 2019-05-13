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Общество | В Доме молодежи юным пензенцам напомнили правила безопасного отдыха

13.05.2019|16:56
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Веселые, запоминающиеся и, конечно же, безопасные - такими в идеале должны быть предстоящие летние каникулы. Об отдыхе юных пензенцев речь шла в Доме молодежи. Там взрослые старались достучаться до подрастающего поколения и уберечь студентов колледжей и школьников от необдуманных поступков.

«Порой нас дети не слышат. Надо немного уходить от того, что «нельзя этого ни в коем случае делать!» - это у него вызовет большой интерес. Мы говорим: «Вот это лучше не делать, потому что жизнь ценна», - отметила специалист Дома молодежи Наталья Дьячкова.

Представители МЧС, ГИБДД, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних областного УМВД, психологи выступали перед подростками, отвечали на вопросы и заодно обращались к родителям.

«При перевозке детей в салоне автомобиля необходимо использовать детские удерживающие устройства и обязательно ремень безопасности должен быть пристегнут. Переходить проезжую часть допускается только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. Прежде чем переходить дорогу, необходимо убедиться, что все транспортные средства остановились и пропускают вас», - напомнил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Также собравшимся рассказали об опасностях, которые таит Интернет, и объяснили, как не стать жертвой мошенников, путешествуя по Всемирной паутине.

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