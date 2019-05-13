13.05.2019 | 13:26

Первые в этом году гидравлические испытания теплосетей пройдут в Заречном на текущей неделе.

«В связи с этим 14, 15 и 16 мая будет прекращена подача горячей воды городским потребителям», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на и. о. начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики администрации Заречного Эдуарда Дементьева.

Горячей воды в кранах зареченцев в эти дни не будет с 8:00 до 17:00.

В Кузнецке гидравлические испытания теплосетей и текущий ремонт на ТЭЦ-3 запланированы на период с 19 июня по 3 июля. В это время будет проводиться отключение горячего водоснабжения по графику.