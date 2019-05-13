Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|13 мая 2019|13:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+33oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
  73.52  |  $  65.47
 

Общество | В домах зареченцев на три дня отключат горячую воду

13.05.2019|13:26
Печать

Первые в этом году гидравлические испытания теплосетей пройдут в Заречном на текущей неделе.

«В связи с этим 14, 15 и 16 мая будет прекращена подача горячей воды городским потребителям», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на и. о. начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики администрации Заречного Эдуарда Дементьева.

Горячей воды в кранах зареченцев в эти дни не будет с 8:00 до 17:00.

В Кузнецке гидравлические испытания теплосетей и текущий ремонт на ТЭЦ-3 запланированы на период с 19 июня по 3 июля. В это время будет проводиться отключение горячего водоснабжения по графику.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|13.05.2019 13:44|

ааа! вот и настигла вас кара господня!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!