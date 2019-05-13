Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|13 мая 2019|12:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

Общество | Пензенцев приглашают в музей Ульянова посмотреть на белку

13.05.2019|10:52
Печать

Пензенцам, решившим посетить музей И. Н. Ульянова, предлагают принести лакомство для белки.

Пушистый зверек каждый день приходит на крыльцо в обеденное время. Там сотрудники учреждения оставляют для него семечки, орешки и халву.

Белки давно облюбовали территорию музея, но во время ремонта хранилища исторических материалов исчезли. Снова животных заметили осенью 2015 года. Смотрительницы прикормили пару, предположительно маму с малышом, повесили для них кормушку, построили домик и даже дали имена: Пилочка и Лобзик.

«Полувековые сосны, всевозможная растительность и огороженная территория вдали от дороги – все это способствует тому, что во дворе живут различные птицы и животные», - пояснили сотрудники музея.

Помимо белок, в зеленой зоне поселились дятлы и поползни.

Источник — фото, видео vk.com/museumpenza
0
0
0
0
 
Гость|13.05.2019 11:04|

т.е., окромя белок, в музее более и смотреть не на что?

Гость|13.05.2019 11:10|

Новость для алкашей... "Приходите, алкаши, в музей к белкам, с ответным визитом."

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!