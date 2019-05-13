13.05.2019 | 10:52

Пензенцам, решившим посетить музей И. Н. Ульянова, предлагают принести лакомство для белки.

Пушистый зверек каждый день приходит на крыльцо в обеденное время. Там сотрудники учреждения оставляют для него семечки, орешки и халву.

Белки давно облюбовали территорию музея, но во время ремонта хранилища исторических материалов исчезли. Снова животных заметили осенью 2015 года. Смотрительницы прикормили пару, предположительно маму с малышом, повесили для них кормушку, построили домик и даже дали имена: Пилочка и Лобзик.

«Полувековые сосны, всевозможная растительность и огороженная территория вдали от дороги – все это способствует тому, что во дворе живут различные птицы и животные», - пояснили сотрудники музея.

Помимо белок, в зеленой зоне поселились дятлы и поползни.