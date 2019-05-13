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Общество | Пензенские школьники узнают об истории эвакогоспиталей в регионе

13.05.2019|10:20
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В Пензенской области появились новые экскурсионные маршруты под общим названием «Здесь был эвакогоспиталь». Их разработали в рамках проекта «В тылу герои не забыты».

Направлений три: по Пензе, Кузнецкому и Сердобскому районам. Экскурсоводами выступают активисты из поисковых отрядов.

«Все маршруты символично стартуют у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев», - сообщила руководитель отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Школьникам со всей области рассказывают об истории зданий, где во время Великой Отечественной войны дислоцировались эвакогоспитали, работе медиков, методах лечения, о

том, как местные жители помогали раненым. Также учащиеся посещают музеи боевой славы и возлагают цветы на братские госпитальные захоронения.

«На данный момент экскурсии посетили 150 учащихся региона. Всего в течение мая будет проведено пять экскурсий, таким образом тыловую историю Пензенской области откроют для себя 750 школьников», - уточнила Лариса Казакова.

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Гость|13.05.2019 10:42|

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

Гость|13.05.2019 10:46|

Когда начнётся мирная богатая жизнь трудового народа?

Имя: Гость
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