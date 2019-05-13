13.05.2019 | 10:20

В Пензенской области появились новые экскурсионные маршруты под общим названием «Здесь был эвакогоспиталь». Их разработали в рамках проекта «В тылу герои не забыты».

Направлений три: по Пензе, Кузнецкому и Сердобскому районам. Экскурсоводами выступают активисты из поисковых отрядов.

«Все маршруты символично стартуют у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев», - сообщила руководитель отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Школьникам со всей области рассказывают об истории зданий, где во время Великой Отечественной войны дислоцировались эвакогоспитали, работе медиков, методах лечения, о

том, как местные жители помогали раненым. Также учащиеся посещают музеи боевой славы и возлагают цветы на братские госпитальные захоронения.

«На данный момент экскурсии посетили 150 учащихся региона. Всего в течение мая будет проведено пять экскурсий, таким образом тыловую историю Пензенской области откроют для себя 750 школьников», - уточнила Лариса Казакова.