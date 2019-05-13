В Пензенской области появились новые экскурсионные маршруты под общим названием «Здесь был эвакогоспиталь». Их разработали в рамках проекта «В тылу герои не забыты».
Направлений три: по Пензе, Кузнецкому и Сердобскому районам. Экскурсоводами выступают активисты из поисковых отрядов.
«Все маршруты символично стартуют у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев», - сообщила руководитель отделения Поискового движения России Лариса Казакова.
Школьникам со всей области рассказывают об истории зданий, где во время Великой Отечественной войны дислоцировались эвакогоспитали, работе медиков, методах лечения, о
том, как местные жители помогали раненым. Также учащиеся посещают музеи боевой славы и возлагают цветы на братские госпитальные захоронения.
«На данный момент экскурсии посетили 150 учащихся региона. Всего в течение мая будет проведено пять экскурсий, таким образом тыловую историю Пензенской области откроют для себя 750 школьников», - уточнила Лариса Казакова.
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ----
http://most.tk/nnblog