13.05.2019 | 12:32

В Пензенском районе 37-летнего местного жителя осудили за неуплату алиментов 13-летнему сыну без уважительной причины. Мужчина задолжал ребенку 112 961 рубль 84 копейки.

1 октября прошлого года безработного сельчанина привлекали к административной ответственности за то же самое. Тогда ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

Однако должных выводов отец не сделал и так и не трудоустроился, хотя физически здоров.

В итоге в отношении мужчины завели уголовное дело. Суд приговорил его к исправительным работам на шесть месяцев с удержанием из зарплаты 10% в доход государства, сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.