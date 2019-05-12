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Общество | Власти Пензы проверили готовность загородных лагерей к приему детей

12.05.2019|11:08
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По кочкам, по кочкам... Такова дорога к летним оздоровительным лагерям на Светлой Поляне. Около семи с половиной километров полотна разбиты и находятся в плачевном состоянии. Чтобы привести все в нормальный вид, потребуется около миллиона рублей, и успеть это сделать нужно до заезда детей в первую смену.

«На следующий год мы планируем эту дорогу отремонтировать капитально по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А пока надо сделать все необходимое. С понедельника мы начнем эту работу, чтобы нам за 6-7 дней привести дорогу в хорошее, нормативное состояние», - пообещал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

По пути в детские лагеря много сваленных деревьев: в прошлом году по лесу прошелся ураган. Глава городской администрации поинтересовался, есть ли опасные насаждения в «Белке».

«После этого случая провели экологическое обследование леса федералы. Обнаружили 47 сначала. Потом, когда начали уже пилить, дальше заклеймили», - рассказал первый заместитель генерального директора ООО «Сельская здравница» Михаил Тактаев.

По его словам, из 53 обнаруженных в этом году опасных деревьев 32 спилили и около 20 из них вывезли.

Оставшиеся стволы уберут в течение ближайших дней. Также гости поинтересовались состоянием бассейна, корпусов, спортивных площадок. Заместитель главы городской администрации Юрий Ильин решил проверить на себе, как работают уличные тренажеры. Сидя в кабинете, таких эмоций не испытаешь.

«Рассчитываем, что мы по отремонтированной дороге привезем детей в первую смену в хорошие помещения, в хорошие условия», - обозначил цели Виктор Кувайцев.

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