12.05.2019 | 12:03

Во вторник, 14 мая, в Пензе жители поселка ЗИФ на семь с половиной часов останутся без газа. Его отключат с 9:30 до 17:00.

Без газа останутся жители улиц Шоссейной (дома № 2, 3, 4а, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 35, 38), Архангельского (дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7Б, 8, 9, 11, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 19 (кв. 1, 2), 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 43, 47, 49 (кв. 1, 2, 3, 4), 51), Октября Гришина (дома № 1, 4, 5, 6, 8, 11а, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26) и Почивалина (дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11).

Также подачу голубого топлива приостановят в Первом и Втором проездах Архангельского (дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 31, 37, 39 и № 1, 2, 2Б, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 30 соответственно) и в Малиновых проездах: Первом (дома № 2, 5), Втором (№ 5, 7, 10), Четвертом (№ 1, 2, 6, 7, 8, 9), Пятом (№ 2, 3, 4, 5, 8), Шестом (№ 1, 5, 8, 9, 10), Седьмом (№ 2, 4, 6, 9), Восьмом (№ 2а, 3, 7), Девятом (№ 6, 8) и Десятом (№ 5, 6, 11, 13).

Как пояснили в АО «Газпром газораспределение Пенза», в поселке будут проводиться внеплановые работы.